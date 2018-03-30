В Ростове задержали грабителя, который напал с ножом на офис микрозаймов

В Ростове-на-Дону 30 марта полиция задержала мужчину, который попытался ограбить офис микрозаймов

«Полицейские выяснили, что злоумышленник зашел в офис и начал угрожать ножом сотрудникам. Подозреваемый похитил около 4 тыс. рублей и скрылся с места преступления. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 46-летнего мужчину», — сообщает пресс-службы ГУ МВД по региону.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 2 статьи 162 УК РФ).