В Динском районе во время хлопка газа в сарае пострадал один человек
В станице Васюринской 30 марта в хозпостройке произошел хлопок бытового газа
Это случилось на улице Ленина в 5:23. Хлопок газа произошел в хозпостройке, однако взрыва и горения не было, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
На место выезжали семь спасателей и две машины.
По предварительным данным, пострадал один человек, сообщили порталу Юга.ру источники в правоохранительных органах.
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