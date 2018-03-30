В Динском районе во время хлопка газа в сарае пострадал один человек

В станице Васюринской 30 марта в хозпостройке произошел хлопок бытового газа

Это случилось на улице Ленина в 5:23. Хлопок газа произошел в хозпостройке, однако взрыва и горения не было, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На место выезжали семь спасателей и две машины.

По предварительным данным, пострадал один человек, сообщили порталу Юга.ру источники в правоохранительных органах.