В торговых центрах Тахтамукайского района Адыгеи 30 марта проведут проверки

Торгово-развлекательные комплексы Тахтамукайского района, в том числе «МЕГА Адыгея-Кубань», проверят на соблюдение мер пожарной безопасности 30 марта

«Большинство ТРЦ Тахтамукайского района находятся в непосредственной близости к столице Краснодарского края. Их здания изначально строились под торговые центры с соблюдением всех необходимых норм безопасности. Вместе с тем мы будем строго проверять наличие и работоспособность всех противопожарных средств и принимаемых мер безопасности», — рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС по Адыгее Андрей Колесник.

После проверки будет приниматься решение о проведении учений по массовой эвакуации людей. По предварительным итогам проверки, в ТРК Майкопа серьезных нарушений пожарной безопасности не выявлено.

«В Адыгее только 2 из 18 торговых центров размещены в зданиях, поменявших свое функциональное значение для ведения торговли, — это "Столица" и "Джой Лэнд" в Майкопе, и их мы проверили в первую очередь. Сделаны замечания, касающиеся режимного характера, уровня знаний пожарной безопасности персонала. Серьезных нарушений пока не выявлено, нет претензий и к путям эвакуации», — заключил Андрей Колесник.

Всего в республике проверят более 700 соцобъектов и 18 ТРЦ.

Как сообщали Юга.ру, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар, в котором погибли более 60 человек, среди них 41 ребенок. После этого Генпрокуратура поручила проверить все ТРЦ России.

В Адыгее масштабная проверка стартовала 28 марта.