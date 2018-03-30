В Адыгее насмерть сбили двух пешеходов

Адыгея

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В Майкопе вечером 29 марта практически одновременно произошло два ДТП, в которых погибли пешеходы

Как уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее, первая авария произошла около 19:00 в районе улицы Юннатов. 49-летний житель Красногвардейского района переходил дорогу в неустановленном месте и попал под колеса иномарки под управлением 29-летнего местного жителя с 10-летним водительским стажем. Пешеход скончался на месте.

Второй наезд на пешехода произошел в 19:30 в районе улиц Курганной и 3-го Интернационала. 31-летний мужчина за рулем отечественного автомобиля сбил 33-летнюю майкопчанку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

«От полученных травм женщина скончалась в автомобиле скорой помощи. Водитель, допустивший это ДТП, отказался проходить медицинское свидетельствование», — рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

По данным фактам ДТП с погибшими пешеходами проводится проверка.

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