В Краснодаре обсудили благоустройство пяти победивших на выборах зеленых зон

На заседании Архитектурного совета при главе Краснодара рассмотрели варианты благоустройства 5 общественных территорий — скверов и аллеи, которые планируется создать в 2018 году в рамках приоритетного федерального проекта по формированию комфортной городской среды

Как сообщали Юга.ру, зоны для благоустройства были выбраны в ходе голосования 18 марта. В Краснодаре это — сквер «Фестивальный», аллея в честь 80-летия образования Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне, сквер «Студенческий», сквер Пограничников и сквер «Садовый».

Глава города Евгений Первышов поручил проработать дизайн-проекты благоустройства с участием лучших архитекторов краевой столицы.

«Благодаря федеральному проекту в 2017 году новый облик приобрели пять зеленых зон Краснодара. Тогда на весь комплекс работ от начала конкурсных процедур до реализации было всего несколько месяцев. В 2018-м ситуация иная. Есть возможность более детально и качественно проработать проекты. У нас есть время, чтобы обсудить само наполнение проектов перед тем, как они будут доработаны и утверждены окончательно», — подчеркнул Первышов.

Во время обсуждения эксперты решили максимально сохранить или увеличить площади зеленых насаждений, существующего природного ландшафта. С этой же целью в проектах пересмотрят количество пешеходных дорожек и мощенных плиткой площадок, сократят размеры и количество предполагаемых спортплощадок.

Также было высказано предложение создать в сквере «Садовый» именно сад — высадить преимущественно цветущие деревья. Во всех проектах предусмотреть площадки для установки в дальнейшем арт-объектов.

При разработке дизайн-проекта аллеи в честь 80-летия образования Краснодарского края мэр поручил, предусмотреть, как она впишется в будущую пешеходную набережную, которую планируется создать в Краснодаре на всем протяжении реки Кубань от Рождественского парка до Тургеневского моста и парка им. 30-летия Победы. Еще одно замечание к проекту создания аллеи — организовать больше теневых пространств и зон для отдыха.

Участники мероприятия приняли решение еще раз проработать проекты с учетом высказанных предложений, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.