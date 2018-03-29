В Краснодаре 11 вакуумных машин ликвидируют последствия подтоплений

В Краснодаре днем 29 марта на улицы вышла водооткачивающая техника для ликвидации подтоплений, которые образовались после дождя

Городская Единая дежурно-диспетчерская служба получила 16 сообщений о подтоплениях на проезжей части. Ликвидацией подтоплений занимаются 11 вакуумных машин, они уже работают в разных частях Краснодара.

Спецтехнику заранее отправили в места возможных подтоплений, в том числе на улицу Московскую, Уральскую, Вишняковой, Новороссийскую и другие, передает пресс-служба администрации Краснодара.

«Проезд легковых автомобилей и общественного транспорта обеспечивается по всему городу. При необходимости число водооткачивающей техники может быть увеличено», — заявил глава городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

На всех объектах электроэнергетики Краснодара работают дежурные бригады. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций находятся в режиме повышенной готовности, сообщили в ЕДДС.

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре дождливая погода сохранится до утра 30 марта. Температура воздуха ночью составит 2-4 °С, днем термометры покажут 8-10 °С. Ветер 5-10 м/с, порывы могут достигать 13 м/с.

Как сообщали Юга.ру, 29 марта чрезвычайные службы Краснодарского края перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых сильных осадков и опасности паводков.