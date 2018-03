Матерям Беслана посвятили коллекцию одежды. Ее показали на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Коллекция, посвященная матерям Беслана. Как оказалось, не все люди вокруг меня знают о теракте в Беслане, в школе N1. И что самое страшное - правду знает ещё меньше. И привлечь внимание к этой правде попытались матери Беслана, выйдя на день памяти в школе, где погибли их семьи, в футболках "Путин - палач Беслана". Можно иметь полярно разные политические взгляды - но в какой-то футболке не вышли матери Беслана - их нельзя избивать и штрафовать. Ну просто нельзя. Нельзя трогать женщин, чьи семьи погибли по вашей вине. Полное видео коллекции вы сможете посмотреть по ссылке в шапке профиля. Хотелось бы выразить благодарность тем смелым людям, которые не побоялись показать мою коллекцию

