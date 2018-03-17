Матерям Беслана посвятили коллекцию одежды. Ее показали на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Дизайнер Нестор Ротсен посвятил свою первую «взрослую» коллекцию одежды матерям Беслана

Молодой московский дизайнер Нестор Ротсен посвятил свою коллекцию теракту в бесланской школе № 1 и, в частности, событиям, которые произошли на дне памяти трагедии почти два года назад. 1 сентября 2016 года матери детей, погибших при захвате школы, пришли на памятное мероприятие в белых футболках с надписью «Путин — палач Беслана».

Всех пятерых женщин и двух журналисток задержали и обвинили в нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КОАП). Судебное заседание началось вечером того же дня и продолжалось до трех часов ночи 2 сентября. Двоих участниц акции оштрафовали на 20 тыс. рублей, остальных приговорили к 20 часам общественных работ каждую.

Нестор Ротсен (Соколов) — молодой дизайнер, студент кафедры дизайна Московского художественно-промышленного института, штатный фотограф Театра.doc. В интервью изданию Wonderzine он сказал, что не только изучил большое количество материала, но и встречался с жертвами теракта в Театре.doc, поэтому обвинять его в том, что он был слишком молод во время этого трагического события, неправильно и несправедливо.

Показ он назвал «своего рода социальным перформансом». В этом его поддержала мама, она вышла на подиум в качестве одной из моделей. «То, как восприняли эту коллекцию, — это про форму проекта. Это про то, что многие в зале плакали, потому что не знали или потому что забыли. Многие осудили меня за "пиар на крови". Но моя цель — заставить говорить о теракте. Об ошибках, о виновных, о людях. О матерях, которых избили. О журналистах. Это лишь мой способ раскрыть важные для меня темы».

«Я не приемлю пытки, подбрасывание наркотиков, дискриминацию — ужасные и популярные вещи в России. И есть планка, опускаясь ниже которой ты просто-напросто нащупываешь дно. Для меня это случилось, когда избили матерей Беслана. Многие ко мне подходят и рассказывают о своих впечатлениях, когда увидели эту новость, и как их, как и меня, изнутри выкручивало. И мне кажется, то, что действительно вызывает в тебе бурю эмоций — положительных, отрицательных, протестных, неважно, — должно находить выход, выливаться во что-то. Например, в коллекцию», — добавил он, говоря о том, почему выбрал такую сложную тему для своей первой серьезной коллекции.