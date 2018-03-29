Ростовскому бизнесмену Ивану Саввиди запретили посещать футбол в Греции

Президенту греческого ПАОК и ростовскому бизнесмену Ивану Саввиди запретили на три года посещение футбольных матчей чемпионата Греции за угрозы судье во время матча с АЕК

Руководство чемпионата Греции по футболу запретило президенту клуба ПАОК Ивану Саввиди посещать матчи чемпионата Греции в ближайшие три года, пишет «Интерфакс».

Кроме того, Саввиди должен выплатить штраф в размере 100 тыс. евро. По данным «Спорт-экспресса», ПАОК подаст апелляцию на дисквалификацию Саввиди.

Как сообщали Юга.ру, 11 марта Саввиди выбежал на поле во время матча чемпионата Греции между принадлежащим ему клубом ПАОК и клубом АЕК. Он начал угрожать арбитрам, которые не засчитали гол его команды из-за офсайда. На фотографиях видно, что на ремне у президента клуба из Салоник была кобура с пистолетом.

Греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди.

Иван Саввиди с 2002 по 2005 год был президентом ФК «Ростов», а с 2006 по 2008 год занимал должность президента ростовского ФК «СКА».

Саввиди является создателем и основным владельцем ООО «Группа Агроком», ООО «Ростовский колбасный завод — ТАВР» и др. В 2016–2017 году его компания «Группа Агроком» спонсировала «Ростов».