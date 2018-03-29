Роскомнадзор решил не блокировать приложение GetContact с персональными данными россиян

Компания GetContact уведомила Роскомнадзор о том, что будет хранить данные россиян на российских серверах

Компания разработала одноименное мобильное приложение, которое показывает, под каким именем номер телефона пользователя записан у людей из его списка контактов, которые также установили GetContact. Разработчики позиционируют программу как сервис для блокировки ненужных звонков. О своем решении хранить данные в России компания сообщила в письме заместителю руководителя Роскомнадзора Александру Панкову.

«Для соблюдения норм федерального закона №152-ФЗ "О персональных данных" компанией GetContact будут локализованы Пользовательское соглашение и Политика конфиденциальности для российских пользователей. Кроме того, будет реализована техническая возможность уведомления лиц, не являющихся пользователями приложения, об использовании их персональных данных. Уведомления будут рассылаться через доступные мессенджеры либо, при отсутствии подключения номера, по SMS», — цитирует Роскомнадзор «Интерфакс».