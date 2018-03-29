В Краснодаре двух экс-полицейских поймали на взятке в 100 тыс. рублей

Краснодарский край

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В Краснодаре бывший заместитель начальника отдела дознания и его подчиненный подозреваются в получении взятки

Следствие полагает, что дознаватель проводил проверку по заявлению о конфликте между соседями — во время ссоры один мужчина травмировал другого с помощью травматического пистолета. Дознаватель по поручению заместителя начальника отдела в ходе встречи сообщил мужчине, на которого указал заявитель, что за невозбуждение уголовного дела нужно дать взятку в 300 тыс. рублей. В дальнейшем сумму снизили до 100 тыс. рублей.

«Об этом мужчина сообщил в правоохранительные органы и дальнейшее общение с полицейским проходило под контролем. 21 марта заявитель передал денежные средства дознавателю, после чего действия последнего были пресечены прибывшими сотрудниками краевого управления ФСБ», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемые находятся под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

«Служебная проверка в отношении сотрудников полиции окончена, по результатам которой принято решение об увольнении их из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. В настоящее время в отношении, теперь уже бывших сотрудников полиции в СУ СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело», сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Взятка Краснодар Полиция
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