В Невинномысске поезд насмерть сбил мужчину

Ставропольский край

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В Невинномысске вечером 28 марта мужчина погиб, попав под пассажирский поезд Кисловодск — Москва

Трагедия случилась на 722-м км перегона Зеленчук — Богословская. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил безопасности на объектах ж/д транспорта.

Личность погибшего устанавливается. Известно, что на вид мужчине 40‑45 лет, передает «Свое ТВ Ставропольский край» со ссылкой на старшего референта группы информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по СКФО Андрея Гончарова.

Железная дорога Поезда Происшествия
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