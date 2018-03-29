В Сочи собственником трассы «Формулы-1» станет АНО «Росгонки»

Вице-губернатор Василий Швец заявил, что АНО «Росгонки» станет новым собственником трассы «Формулы-1» в Сочи

Он пояснил, что «Сочи Автодром» передадут автономной некоммерческой организации «Росгонки». Компанию создали для проведения российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

«Передача "Сочи Автодрома" в "Росгонки" проводится согласно поручению правительства России, а также в рамках оптимизации затрат НАО "Центр Омега", учредителем которого является администрация края. Это позволит сэкономить деньги, которые раньше направляли на проведение гонок "Формула-1"», — сказал Швец.

Вице-губернатор отметил, что и после передачи трассы российский этап соревнований будет проводиться на Кубани.

Компанию «Росгонки» зарегистрировали в 2017 году. В состав учредителей вошли текущий держатель прав на проведение Гран-при России и компания-владелец «Сочи Автодрома» НАО «Центр Омега» и банк ВТБ — титульный спонсор гонок. Среди учредителей присутствует Российская автомобильная федерация как общественная организация. Планируется, что состав учредителей в дальнейшем расширят за счет спонсоров российского этапа и «Сочи Автодрома», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщали Юга.ру, Гран-при России «Формулы-1» на «Сочи Автодроме» перенесли в календаре турнира с весны на осень. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что такая мера поможет лучше подготовиться к чемпионату мира по футболу, который состоится в 2018 году в 11 городах в России, среди которых Сочи.