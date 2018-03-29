При пожаре в частном доме в Ростове пострадала женщина

Вечером 28 марта в Ростове-на-Дону произошел пожар в частном доме, пострадала женщина

«28 марта в 21:07 в Ростове-на-Дону на улице 40-лет Победы произошел пожар в частном доме на площади 80 кв. метров. Пострадала женщина. Возгорание было ликвидировано в 21:40», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины возгорания сейчас выясняются.