Житель Усть-Лабинского района обвинил врачей в халатности, из-за которой его внучка попала в реанимацию

В Усть-Лабинском районе начали проверку после того, как двухлетняя девочка попала в реанимацию с осложненной пневмонией

Местный житель Михаил Ткаченко опубликовал видео, где рассказал, что его двухлетняя внучка Юля заболела ангиной. Ей назначили антибиотики, однако таблетки вызвали аллергию — девочку положили в стационар, а когда аллергия прошла, выписали. Через неделю девочка снова заболела — поднялась температура. Дважды вызывали врача, он назначил лечение, но через три дня у ребенка развилась отдышка, посинел носогубный треугольник. Приехала скорая, однако фельдшеры не увидели опасных признаком в состоянии девочки и попросили написать отказ от госпитализации. На следующий деь мужчина пришел проведать ребенка.

«Ребенок лежит почти неподвижно с полузакрытыми глазами, с поверхностным частым дыханием, у нее синие ноги и липкий пот. Я не медик, но даже не специалист знает, что липкий пот — это опасный признак серьезной инфекции», — сказал мужчина.

Ребенка отвезли на флюорографию, а оттуда забрали в реанимацию с воспалением легких. Состояние девочки ухудшалось, а врачи отказывались переводить ребенка в Краснодар из-за того, кто она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. После того, как семья подключила знакомых в детской инфекционной больнице, Юлю отвезли в Краснодар. Местные врачи поставили диагноз — сепсис (заражение крови), было поражено второе легкое и начались изменения во внутренних органах.