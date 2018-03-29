Житель Усть-Лабинского района обвинил врачей в халатности, из-за которой его внучка попала в реанимацию
В Усть-Лабинском районе начали проверку после того, как двухлетняя девочка попала в реанимацию с осложненной пневмонией
Местный житель Михаил Ткаченко опубликовал видео, где рассказал, что его двухлетняя внучка Юля заболела ангиной. Ей назначили антибиотики, однако таблетки вызвали аллергию — девочку положили в стационар, а когда аллергия прошла, выписали. Через неделю девочка снова заболела — поднялась температура. Дважды вызывали врача, он назначил лечение, но через три дня у ребенка развилась отдышка, посинел носогубный треугольник. Приехала скорая, однако фельдшеры не увидели опасных признаком в состоянии девочки и попросили написать отказ от госпитализации. На следующий деь мужчина пришел проведать ребенка.
«Ребенок лежит почти неподвижно с полузакрытыми глазами, с поверхностным частым дыханием, у нее синие ноги и липкий пот. Я не медик, но даже не специалист знает, что липкий пот — это опасный признак серьезной инфекции», — сказал мужчина.
Ребенка отвезли на флюорографию, а оттуда забрали в реанимацию с воспалением легких. Состояние девочки ухудшалось, а врачи отказывались переводить ребенка в Краснодар из-за того, кто она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. После того, как семья подключила знакомых в детской инфекционной больнице, Юлю отвезли в Краснодар. Местные врачи поставили диагноз — сепсис (заражение крови), было поражено второе легкое и начались изменения во внутренних органах.
Заместитель главы Усть-Лабинского района Марина Бондаренко рассказала Юга.ру, что по инициативе главы района проводится служебная проверка.
«Проверка внутренняя, нацелена на то, чтобы объективно прояснить ситуацию. Уже проверена вся медицинская документация — все записи, начиная с момента первого обращения родителей ребенка к врачу до перевода в краевую больницу. Также взяты пояснения со всех ответственных работников, которые имели отношение к истории болезни девочки. В данный момент проводится анализ собранной информации. О результатах мы сообщим тогда, когда будем иметь максимально полную картину произошедшего и компетентную оценку привлеченных специалистов министерства здравоохранения Краснодарского края», — сказала она.
Бондаренко добавила, что, по информации главврача ЦРБ Валерия Гиринчира, состояние девочки стабилизируется.
В пресс-службах ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю и регионального минздрава Юга.ру не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
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