Компания Newmen отмечает 19-летие

Краснодарский край

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Издательский дом Newmen 29 марта отмечает 19-летие со дня основания

К 19-летию обновился сайт Newmen.

Newmen основали 29 марта 1999 года в Краснодаре. Компания специализируется на создании цифровых и печатных медиа для брендов. За 19 лет работы на медиарынке организация запустила более 100 медиапроектов. Компания открывала офисы в Англии и Сингапуре.

«В прошлом году мы издавали около 70 различных проектов. Сейчас в Newmen работают 60 штатных сотрудников и более 300 фрилансеров», — рассказали порталу Юга.ру в компании.

Клиенты Newmen — российские и транснациональные компании из различных отраслей экономики: финансы, ретейл, пищевая и тяжелая промышленность, ресторанный бизнес, авиауслуги, автомобильный и энергетический секторы. Корпоративные издания, выпускаемые компанией, неоднократно получали награды различных международных и российских конкурсов как лучшие корпоративные медиа.

Краснодар СМИ
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