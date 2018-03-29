В Крымском районе мужчину обвинили в убийстве брата арматурой

Краснодарский край

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В Крымском районе завершили расследование уголовного дела об убийстве местного жителя

Фигурантом дела стал 53-летний мужчина, который жил в доме со своим 57-летним братом. По версии следствия, 16 января родственники выпивали и поссорились. В этот момент у 53-летнего мужчины в руках была металлическая арматура, которую он заострил и хотел использовать для ремонта.

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес родственнику два удара арматурой в область шеи, причинив сквозное колотое ранение. Смерть потерпевшего наступила на месте ввиду обильной кровопотери и геморрагического шока», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На время следствия подозреваемый находился под стражей. Вину в преступлении он признал. Уголовное дело направили в суд.

Крымский мост Убийство
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