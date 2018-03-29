Центр Майкопа около двух часов был без света из-за аварии

Ремонтные бригады ООО «Майкопская ТЭЦ» восстановили энергоснабжение в Майкопе

Около двух часов оставались без света 2,5 тысячи горожан, проживающих в районе от республиканского стадиона до центрального рынка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, причиной аварии стало короткое замыкание на высоковольтной линии от ТП 141 до ТП 216 .

«В 8:30 утра 29 марта в центре города произошло отключение электроэнергии.К 10:15 минутам 29 марта авария была устранена. Силами ремонтных бригад ООО "Майкопская ТЭЦ" в столице Адыгеи проводятся необходимые ремонтные работы», — отметили в мэрии города.