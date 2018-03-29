Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних тортов и пирожных

Вся Россия

Распечатать

Роспотребнадзор предупредил об опасности кондитерских изделий, которые изготовлены в домашних условиях

В ведомстве заявили, что в сети Интернет, в том числе через социальные сети, граждане, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, продают кондитерские изделия собственного непромышленного изготовления.

Такие продукты, а также процессы их производства, хранения, перевозки и реализации не проходят подтверждение соответствия обязательным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности. В связи с этим есть высокие санитарно-эпидемиологические риски при производстве и продаже таких кондитерских изделий.

Уточняется, что торты и пирожные являются одними из наиболее опасных продуктов питания. Они могут стать причиной инфекционных болезней, например, дизентерии, сальмонеллеза, гепатита А, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Безопасность Продукты питания Роспотребназдор
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В работе Telegram произошел сбой
Бесплатные ж/д билеты для болельщиков ЧМ-2018 можно будет заказать по телефону
В горах Сочи объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности
В Краснодаре снесли ярмарку на улице Шевченко
В Крымском районе мужчину обвинили в убийстве брата арматурой
В Сочи число школьников за два года увеличилось на 10 тыс. человек

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале