Роспотребнадзор предупредил об опасности домашних тортов и пирожных

Роспотребнадзор предупредил об опасности кондитерских изделий, которые изготовлены в домашних условиях

В ведомстве заявили, что в сети Интернет, в том числе через социальные сети, граждане, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, продают кондитерские изделия собственного непромышленного изготовления.

Такие продукты, а также процессы их производства, хранения, перевозки и реализации не проходят подтверждение соответствия обязательным требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности. В связи с этим есть высокие санитарно-эпидемиологические риски при производстве и продаже таких кондитерских изделий.

Уточняется, что торты и пирожные являются одними из наиболее опасных продуктов питания. Они могут стать причиной инфекционных болезней, например, дизентерии, сальмонеллеза, гепатита А, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.