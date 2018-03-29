Жителя Кабардино-Балкарии будут судить по подозрению в насилии над девочкой и покушении на ее убийство

В Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, которого заподозрили в насилии над подростком

По версии следствия, с марта 2015 года мужчина вступал в половую связь с 15-летней девушкой. В марте 2017 года Прохладненским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Кабардино-Балкарии по этому факту возбудили уголовное дело. О насилии узнали, потому что мужчина стал фигурантом уголовного дела о краже. Чтобы избежать наказания за связь с несовершеннолетней, мужчина планировал вынудить ее дать показания в свою пользу. Он вывез подростка в квартиру в Тырныаузе, забрал телефон и удерживал девушку против ее воли.

«Обвиняемый высказывал в адрес потерпевшей угрозы применения насилия, требуя, чтобы она изменила свои показания в его пользу. Получив отказ, он нанес ей удар в голову, от которого та потеряла сознание. Осознав, что не может повлиять на потерпевшую, воспользовавшись ее бессознательным состоянием, обвиняемый скинул ее с балкона, намереваясь инсценировать суицид», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.

Девушку с множественными травмами доставили в больницу, где ей оказали помощь. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.