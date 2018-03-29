В Ростове главу районного управления ЖКХ заподозрили в получении взятки

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону директора управления жилищно-коммунального хозяйства Ленинского района подозревают в получении взятки в размере 500 тыс. рублей

«По данным следствия, в феврале 2018 года обвиняемый потребовал, а затем и получил от предпринимателя взятку в сумме 500 тыс. рублей за способствование в выигрыше открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Обвиняемого задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области. Он заключен под старжу. Мужчина обвиняется по статье «Получение взятки» (п."б", "в" ч.5 ст.290 УК РФ).

ЖКХ Коррупция Ростов-на-Дону
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