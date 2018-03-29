В Ростове главу районного управления ЖКХ заподозрили в получении взятки

В Ростове-на-Дону директора управления жилищно-коммунального хозяйства Ленинского района подозревают в получении взятки в размере 500 тыс. рублей

«По данным следствия, в феврале 2018 года обвиняемый потребовал, а затем и получил от предпринимателя взятку в сумме 500 тыс. рублей за способствование в выигрыше открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме», — сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Обвиняемого задержали сотрудники УФСБ России по Ростовской области. Он заключен под старжу. Мужчина обвиняется по статье «Получение взятки» (п."б", "в" ч.5 ст.290 УК РФ).