В Ингушетии экс-директора телерадиокомпании осудили на четыре года за хищение из бюджета

В Ингушетии суд вынес приговор бывшему директору «Северокавказской телерадиокомпании», который похитил из бюджета 7,6 млн рублей

Следствие установило, что мужчина через подконтрольные фиктивные предприятия организовал хищение из регионального бюджета субсидий на 7,6 млн рублей

Отмечается, что похищенные деньги были предназначены для предпринимателей. Они должны были направить их на развитие бизнеса и создание новых рабочих мест по целевой программе.

Суд признал директора телерадиокомпании виновным. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. С осужденного будет взыскан ущерб в полном объеме, сообщает «Кавказский узел».