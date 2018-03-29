В Краснодаре в ДТП пострадали женщина и ребенок

В Краснодаре на парковке торгового центра «OZ Молл» произошла авария с двумя пострадавшими

ДТП случилось в 12:50. По предварительным данным, 60-летний водитель BMW Х6 на перекрестке не уступил Geely MK Cros, за рулем которого была 30-летняя женщина. От удара второй автомобиль врезался в припаркованный Skoda Fabia, сообщили Юга.ру в ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.

Пострадали женщина, сидевшая за рулем Geely MK Cros, и ее десятилетний сын, их госпитализировали. Проводится проверка.