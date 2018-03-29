В Краснодаре из здания детской больницы эвакуировали 131 человека
В Краснодаре вечером 28 марта произошло возгорание в одном из корпусов Детской краевой клинической больницы
Сообщение о задымлении на чердаке в здании на площади Победы поступило в 22:21. Эвакуировали пациентов и медперсонал, всего 131 человека. Пациентов и персонал временно разместили в хирургическом отделении, сейчас все вернулись в здание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Было задействовано 56 человек и 20 единиц техники. Специалисты испытательной пожарной лаборатории устанавливают причины задымления. Никто не пострадал.
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