На Дону ветеринара будут судить за жестокое убийство 173 собак

Ростовская область

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В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, которое повлекло мучительную смерть более 170 собак

Прокуратура Новочеркасска проверила выполнение муниципального контракта по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города и установила, что ветеринар организации допускал жестокое обращение с собаками. Специалист вводил животным препарат, относящийся к микрорелаксантам периферического действия, использование которых для медикаментозной эвтаназии запрещено.

Применение такого способа эвтаназии повлекло мучительную гибель 173 собак, передает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

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В отношении ветеринара возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных), предусматривающей до пяти лет лишения свободы или штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание живодерам. Так, за жестокое обращение с животными уголовное наказание усилилось до пяти лет лишения свободы.

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