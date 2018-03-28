Под Симферополем обвалился участок новой дороги

Крым

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В Симферопольском районе 27 марта обрушился новый участок дороги возле села Мазанка

Обвал дорожного полотна произошел на участке временной объездной дороги, которую открыли в районе села Мазанка, куда перенаправили движение в зоне строительства мостового сооружения. Сейчас транспорт без ограничений ездит по старой дороге.

«Причины деформации устанавливаются. На поврежденном участке ведутся восстановительные работы. Движение по ней планируется открыть в течение двух дней», — сообщили РИА «Новости Крым» в пресс-службе Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым.

Об обвале дороги очевидцы сообщили в соцсетях вечером 27 марта.

Как сообщали Юга.ру, в марте закрыли на ремонт участок Керченской трассы, где выявили ряд дефектов — просадки, выбоины и сетки трещин.

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