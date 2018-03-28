Всекубанский субботник состоится 31 марта
На территории Краснодарского края 30 марта стартует Всекубанский месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка
Акция который продлится до 30 апреля, в ее рамках 31 марта состоится Всекубанский субботник.
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После зимы в крае наведут санитарный порядок: ликвидируют стихийные свалки, высадят деревья, кустарники и цветы, благоустроят магистральные улицы, дворовые территории и места общего пользования — улицы, парки и скверы.
«На субботник приглашаются все желающие: местные жители, организации и предприятия края. Каждый может привести в порядок территорию около своих жилых домов или офисов и внести вклад в экологическое оздоровление Кубани», — сказали в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.
Всекубанскоий месячник и субботник проводятся в регионе с 2002 года, отметили в пресс-службе краевой администрации.
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