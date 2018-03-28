Суд приговорил экс-главу Феодосии к восьми годам колонии за взяточничество

Суд признал бывшего главу администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова виновным в совершении коррупционного преступления

Установлено, что в ноябре 2015 года предприниматель попросил главу Феодосии продлить договор аренды участка земли площадью 2 га. Дмитрий Щепетков и его заместитель Макар Макаров потребовали от него взятку 300 тыс. долларов, передает пресс-служба СК РФ.

Как сообщали Юга.ру, главу Феодосии и его заместителя задержали 21 декабря 2015 года, после того как двое их посредников получили 150 тыс. долларов. По версии правоохранителей, чиновники входили в состав организованной преступной группы, которая занималась вымогательством у местных предпринимателей.

В 2016 году на Щепеткова завели несколько уголовных дел. В ходе расследования было установлено, что он причастен к совершению еще двух аналогичных преступлений: в 2015 году глава курорта потребовал у двух бизнесменов 500 и 250 тыс. рублей на проведение фестиваля и в качестве благотворительной помощи ветеранам и инвалидам, живущим в Феодосии.

Суд признал Щепеткова виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 (Покушение на получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) и назначил ему восемь лет лишения свободы со штрафом 42 млн рублей с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет, передает RT.