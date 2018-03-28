Из-за ДТП с автобусом и грузовиком между Яблоновским и Энемом скопилась пробка
В Адыгее на трассе Краснодар — Новороссийск 28 марта произошло ДТП с участием трех транспортных средств
На участке дороги между Энемом и Яблоновским столкнулись рейсовый автобус Краснодар — Белореченск, грузовик и легковой автомобиль. В аварии никто не пострадал, однако ДТП привело к автомобильному затору.
«Движение не перекрывалось, но в настоящее время затруднено», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.
На месте аварии работают сотрудники ДПС, они регулируют движение транспорта.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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