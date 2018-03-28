В Усть-Лабинске прошла акция памяти погибших в Кемерове

Краснодарский край

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В Усть-Лабинске несколько сотен человек пришли почтить память погибших при пожаре в кемеровском торговом центре

В городе 28 марта прошла гражданская панихида и памятное мероприятие. В память о погибших люди несли цветы, белые воздушные шары и мягкие игрушки. Благочинный церквей Усть-Лабинского округа отец Александр Черных прочитал поминальную молитву.

У районной администрации приспущены флаги, учреждения культуры отменили развлекательные мероприятия. Памятное место, куда можно возложить цветы и принести игрушки, оборудовано в центре Усть-Лабинска в сквере перед администрацией по улице Ленина.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае и по всей России начались масштабные проверки всех торговых центров. Глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко также поручил провести проверки магазинов и мест массового скопления людей. 

25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, который унес жизни более 60 человек, среди них 41 ребенок.

28 марта объявлен всероссийский день траура.

Усть-Лабинский район

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