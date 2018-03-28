Под Ростовом в ДТП пострадали трое взрослых и годовалый ребенок

Ростовская область

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На трассе Ростов — Азов 27 марта в столкновении микроавтобуса Ford Transit и Hyundai Elantra пострадали четыре человека

По данным пресс-службы УГИБДД по региону, водитель микроавтобуса врезался в Hyundai. В результате ДТП пострадали пассажиры микроавтобуса — две женщины, мужчина и годовалый ребенок.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины аварии.

ДТП Ростов-на-Дону
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