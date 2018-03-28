В Ростове ищут мужчину, который развращал детей в кинотеатре

Ростовская область

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В Ростове мужчина в кинотеатре «Киномакс-Дон» совершал развратные действия в отношении детей

Как сообщает пресс-служба СУ СК по области, по версии следствия, мужчина в кинотеатре на проспекте Нагибина совершал развратные действия в отношении детей.

Следственный отдел Ворошиловского района разыскивает очевидцев происшествия.

Следователи просят граждан, обладающих какой-либо информацией о данном факте, обратиться в следственные органы по Ростовской области по телефонам: 8 (863) 2-300-224 и 8-919-88-99-222.

Дети Ростов-на-Дону
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