В Севастополе женщину осудили на два года за избиение девятимесячной дочери

В Севастополе суд вынес приговор 24-летней местной жительнице, которая избила свою дочь

Суд и следствие установили, что в ноябре 2016 года женщина с особой жестокостью избила девятимесячную дочь. Отмечается, что это произошло из-за общей неудовлетворенности семейной жизнью и конфликта с мужем. Она ударила ребенка руками и ногами, а также твердым предметом по различным частям тела, в том числе по голове. После этого женщина прижгла девочке правую стопу. Предполагается, что она сделала такую травму ребенку сигаретой. В результате женщина причинила своей дочери тяжкий вред здоровью. Девочка проходила длительное лечение в больнице.

Во время следствия пострадавшая находилась в Доме ребенка в Севастополе. Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК России по Севастополю.