Курник в виде мяча и чаепитие на поле: что создают в Ростове к ЧМ

В Ростове к чемпионату мира по футболу компании создают тематические сувениры, посуду, одежду и блюда

«Специально к ЧМ мы создали продукт, который отражает особенности национальной кухни. Это курник в виде футбольного мяча, будет 10 видов его начинки. Это своеобразная альтернатива многим популярным вариантам фастфуда», — рассказал Юга.ру ресторатор Олег Кучков, создатель «Пирогов Кучкова».

«Семикаракорская керамика» разработала к чемпионату мира по футболу тематические изделия, сувениры, предметы интерьера, посуду. Один из них — поднос для чая в виде футбольного поля и чайник, раскрашенный под мяч. Сервиз называется «Чаепитие на футбольном поле». Во время чемпионата на заводе будет организована экспозиция, посвященная футболу, и пройдут экскурсии для туристов.

К ЧМ создается и тематическая одежда. Ростовские дизайнеры разработали сувенирную продукцию в стиле казачьего поп-арта для гостей чемпионата: принты в стиле казачьего поп-арта появятся на футболках, кепках, магнитах, ковриках для мышек и на кружках. Основной значок — на мяче сидит казак, а вокруг написано: «Печать войска футбольного 2018».

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).