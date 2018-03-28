В Кабардино-Балкарии 15-летний подросток изнасиловал девочку

В Кабардино-Балкарии подростка подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней

По версии следствия, 15-летний житель Урванского района надругался над малолетней девочкой, угрожая ей.

В отношении юноши возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия и угрозой применения насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Подозреваемый признал свою вину. Он находится под домашним арестом.

Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.