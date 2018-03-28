Скончался советский и российский актер Олег Анофриев

Российский и советский актер театра и кино Олег Анофриев умер 28 марта

Он скончался в возрасте 87 лет. Об этом RT сообщил актер и телеведущий Александр Олешко.

«Да, это случилось час назад. Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел. Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства. В день траура он улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ. Я его очень любил, мы с ним очень дружили и общались. Он мне подарил огромное количество своего внимания, песен, стихотворений. Я скорблю со всеми его близкими родственниками», — сказал Олешко.

Олег Анофриев родился в 1930 году в Геленджике. Он был кинорежиссером, певцом, автором песен. В 1969 году получил звание «Заслуженный артист РСФСР», в 2004 году — «Народный артист РФ».