В Ростове измерили трехметровые ямы на дорогах

В Ростове полицейские во время проверки дорог нашли яму, которая в 20 раз превышает допустимые ГОСТом нормы

Самую большую яму сотрудники полиции, журналисты и члены Общественного совета нашли на улице Обсерваторной.

«Полицейские проверили улицу Обсерваторную. Размеры самой большой ямы составили более 15 см в глубину, 260 см в ширину и 300 см в длину, что значительно превышает допустимые ГОСТом нормы. Сотрудники ГИБДД составили административные протоколы по данному факту. Ремонт на данном участке запланирован на апрель», — сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области.

С начала года сотрудники ГИБДД вынесли более 200 предписаний на устранение недостатков в улично-дорожной сети региона.