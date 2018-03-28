В Ростове измерили трехметровые ямы на дорогах

Ростовская область

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В Ростове полицейские во время проверки дорог нашли яму, которая в 20 раз превышает допустимые ГОСТом нормы

Самую большую яму сотрудники полиции, журналисты и члены Общественного совета нашли на улице Обсерваторной.

«Полицейские проверили улицу Обсерваторную. Размеры самой большой ямы составили более 15 см в глубину, 260 см в ширину и 300 см в длину, что значительно превышает допустимые ГОСТом нормы. Сотрудники ГИБДД составили административные протоколы по данному факту. Ремонт на данном участке запланирован на апрель», — сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области.

С начала года сотрудники ГИБДД вынесли более 200 предписаний на устранение недостатков в улично-дорожной сети региона.

Дороги Ростов-на-Дону
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