В Сочи снова прошел желтый дождь
В ночь на 28 марта в Сочи снова прошел песчаный дождь
Утром все машины снова стали желто-грязными, их фото сочинцы разместили в соцсетях.
В специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей порталу Юга.ру прокомментировали, что ситуация повторилась: в Сочи снова наблюдается повышенное, по сравнению с обычным, содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе.
«Увеличенное содержание мелкодисперсных частиц обусловлено тем, что в результате пыльных бурь над севером Африки в тропосферу попала пыль, которая частично была перенесена в Черноморский регион мощными воздушными потоками. Явление носит природный характер, не несет угрозы населению курорта и экологии», — сообщили в центре.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) объяснило, почему осадки, выпавшие 22 марта в Европе и на юге России, были желтого цвета.
Как сообщали Юга.ру, 23 марта жители Краснодара и края, а также Сочи и всего Черноморского побережья Кубани наблюдали дождь с частицами пыли. В интернете распространились панические сообщения, что осадки с примесью цвета ржавчины пошли из-за взрыва на химзаводе в Белореченске, но власти района опровергли эту информацию.
Отметим, ранее на юге России отмечалось аналогичное явление. В октябре 2017 года в Сочи прошел грязный дождь, а в Ставрополе в этот же день выпали осадки с песком, который ветром принесло из Турции.
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