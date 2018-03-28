В Сочи снова прошел желтый дождь

В ночь на 28 марта в Сочи снова прошел песчаный дождь

Утром все машины снова стали желто-грязными, их фото сочинцы разместили в соцсетях. В специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей порталу Юга.ру прокомментировали, что ситуация повторилась: в Сочи снова наблюдается повышенное, по сравнению с обычным, содержание взвешенных веществ в атмосферном воздухе.

«Увеличенное содержание мелкодисперсных частиц обусловлено тем, что в результате пыльных бурь над севером Африки в тропосферу попала пыль, которая частично была перенесена в Черноморский регион мощными воздушными потоками. Явление носит природный характер, не несет угрозы населению курорта и экологии», — сообщили в центре. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) объяснило, почему осадки, выпавшие 22 марта в Европе и на юге России, были желтого цвета.