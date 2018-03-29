В 2017 году чистая прибыль банка ВТБ составила 120 млрд рублей

В Сочи семинар по фондовому рынку для частных инвесторов и клиентов банка ВТБ посетили более 50 акционеров

Во время встречи обсуждались финансовые итоги 2017 года, стратегия банка на ближайший период и ситуация на рынке ценных бумаг в России.

«В ушедшем году чистая прибыль группы ВТБ составила 120 млрд рублей. Благодаря правильно выбранной стратегии и эффективной работе глобальных линий бизнес линий ВТБ удалось перевыполнить план по чистой линии на 20 процентов. Данный показатель превышает значение 2016 года в 2,6 раза», — сообщила управляющий директор управления по работе с инвесторами банка ВТБ Наталья Долгова.

В прошлом году одним из главных событий для группы ВТБ стало слияние банков ВТБ и ВТБ24. В банке утверждают, что процесс интеграции прошел максимально незаметно для акционеров, клиентов и партнеров. Общее количество клиентов группы ВТБ на данный момент составляет около 39 млн.

Еще одним успешным итогом года в банке считают рост количества акционеров группы ВТБ. Общее число акционеров ВТБ за 2017 год увеличилось на 13% и составило 102 тыс. миноритариев, большая часть из них — это частные инвесторы. В 2016 году этот показатель находился в пределах 94 тыс. Большинство акционеров банка живут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В Краснодарском крае количество акционеров выросло на 5% и превысило 2 тыс., почти четверть из них находится в Сочи.

«В 2018 году мы ожидаем еще больший приток акционеров. Основным фактором для этого станут выполнение ключевых целей по прибыли — по прогнозам она достигнет 150 млрд рублей, а также ожидаемое уравнивание дивидендной доходности по акциям. Все это в совокупности повлечет за собой увеличение ставки дивиденда по обыкновенным акциям», — заявил руководитель службы по работе с акционерами Владимир Хоткин.

Для акционеров банка предусмотрен перечень финансовых услуг, на которые распространяются специальные условия, например, на депозитарное обслуживание и страхование. Для них также снижены ставки по кредитам наличными и при рефинансировании действующих кредитов других банков. Объем предоставляемых льгот зависит от размера пакета акций банка ВТБ. Воспользоваться ими можно в 1,3 тыс. отделениях банка, открытых по всей стране. Со своей стороны акционеры также могут влиять на деятельность банка с помощью специально созданного консультационного совета, члены которого имеют совещательный голос и избираются самими акционерами.

Годовое собрание акционеров банка ВТБ состоится 23 мая в Санкт-Петербурге. Принять участие в нем могут все миноритарии. Держатели акций могут голосовать в личном кабинете на сайте банка или следить за ходом трансляции с помощью специально разработанного мобильного приложения «Акционер ВТБ».