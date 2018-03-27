На Ставрополье возбудили дело по факту исчезновения парня с татуировкой дракона

Следователи попросили жителей Ставропольского края помочь в розыске пропавшего без вести 28-летнего уроженца Нефтекумска Мелика Мелик-Оглы Мансурова

По данным следствия, в ночь на 5 июня 2017 года Мелик Мансуров ушел из своей квартиры в Нефтекумске и пропал без вести. До сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно.

По факту безвестного исчезновения человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Приметы пропавшего: среднее телосложение, карие глаза, круглое лицо, полные губы. На предплечье левой руки набита татуировка в виде дракона, переходящего в иероглифы.

Когда парня видели последний раз, он был одет в голубую футболку (на фотографии), синие джинсы и замшевые мокасины коричневого цвета.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Мансурова, просят сообщить по телефонам 8 (865-58) 4-35-50 или 02, передает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.