На Ставрополье возбудили дело по факту исчезновения парня с татуировкой дракона
Следователи попросили жителей Ставропольского края помочь в розыске пропавшего без вести 28-летнего уроженца Нефтекумска Мелика Мелик-Оглы Мансурова
По данным следствия, в ночь на 5 июня 2017 года Мелик Мансуров ушел из своей квартиры в Нефтекумске и пропал без вести. До сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно.
По факту безвестного исчезновения человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
Приметы пропавшего: среднее телосложение, карие глаза, круглое лицо, полные губы. На предплечье левой руки набита татуировка в виде дракона, переходящего в иероглифы.
Когда парня видели последний раз, он был одет в голубую футболку (на фотографии), синие джинсы и замшевые мокасины коричневого цвета.
Всех, у кого есть информация о местонахождении Мансурова, просят сообщить по телефонам 8 (865-58) 4-35-50 или 02, передает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
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