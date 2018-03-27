В Адыгее сотни людей собрались почтить память погибших в Кемерове

Адыгея

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В Майкопе горожане и гости республики 27 марта собрались на площади Дружбы, чтобы почтить память погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»

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После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к памятнику «Навеки с Россией». Жители создали там импровизированный мемориал из большого количества свечей, мягких игрушек, запустили в небо белые шары. Автомобилисты присоединились к акции памяти и посигналили ровно в 19:00.

«Трагедия Кемерова болью отозвалась в сердцах жителей страны, нашей республики. Она не должна повториться. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы исключить подобные ситуации. Еще раз выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким погибших в пожаре людей», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

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Среди участников акции был председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, который проводит выездное заседание СПЧ на юге России.

Как сообщали Юга.ру, в Адыгее отменили все развлекательные и увеселительные мероприятия в связи с трагедией в Кемерове.

В торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар, который унес жизни более 60 человек, среди них 41 ребенок.

Материал о том, что известно о пожаре в кемеровском торговом центре, читайте по ссылке.

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