В Ставрополе осудили мужчину, который убил любовницу после возвращения к жене

Суд признал жителя Ставрополя виновным в убийстве сожительницы, совершенном два года назад

Установлено, что в феврале 2015 года мужчина поссорился с женой и ушел к другой женщине. Спустя непродолжительное время он помирился с супругой и решил убить свою сожительницу.

Под предлогом прогулки злоумышленник на машине вывез женщину в Русский лес. Там он схватил ее за шею и повалил на землю, избил руками и ногами по голове и лицу, не менее пяти раз ударил ножом грудь. От полученных травм она умерла на месте. Тело потерпевшей заметили прохожие и сообщили об этом в полицию.

На ставропольца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Суд счел достаточными собранные доказательства вины мужчины и приговорил его к девяти годам колонии особого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.