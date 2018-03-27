В театрах Краснодара в связи с трауром по погибшим в Кемерове перенесут показы спектаклей

В Краснодаре в театрах отменили или перенесли постановки, назначенные на 27 и 28 марта, в связи с трауром по погибшим в Кемерове

В Музыкальном театре показ балета «Щелкунчик» перенесли на 29 марта. Спектакль пройдет под фонограмму из-за занятости оркестра. Отмечается, что все приобретенные билеты на 28 марта будут действительны. Начало спектаклей в 14:00 и 18:30, сообщает пресс-служба КТО «Премьера».

Краснодарский академический театр драмы им М. Горького перенес мероприятия, запланированное на 27 и 28 марта, на апрель. Дату уточнят позже, сообщили в пресс-службе театра.

Также отменили спектакль «Легенда о волшебном полотне», который должен был пройти 28 марта в Краснодарском краевом театре кукол. Билеты подлежат возврату в кассу, сообщается на сайте театра.