В театрах Краснодара в связи с трауром по погибшим в Кемерове перенесут показы спектаклей

Краснодарский край

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В Краснодаре в театрах отменили или перенесли постановки, назначенные на 27 и 28 марта, в связи с трауром по погибшим в Кемерове

В Музыкальном театре показ балета «Щелкунчик» перенесли на 29 марта. Спектакль пройдет под фонограмму из-за занятости оркестра. Отмечается, что все приобретенные билеты на 28 марта будут действительны. Начало спектаклей в 14:00 и 18:30, сообщает пресс-служба КТО «Премьера».

Краснодарский академический театр драмы им М. Горького перенес мероприятия, запланированное на 27 и 28 марта, на апрель. Дату уточнят позже, сообщили в пресс-службе театра.

Также отменили спектакль «Легенда о волшебном полотне», который должен был пройти 28 марта в Краснодарском краевом театре кукол. Билеты подлежат возврату в кассу, сообщается на сайте театра. 

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в торговом центре с 19 марта не работала пожарная сигнализация, однако никто ничего не предпринимал по этому поводу. Следствие рассматривает две версии пожара: самовозгорание электрики, которую замкнуло, и применение открытого огня. Позже выяснилось, что торговый центр ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС.

В России объявили национальный траур по погибшим при пожаре в Кемерове.

Краснодар Пожары Театры Траур

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