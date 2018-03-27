В России для проживающих с инвалидами пенсионеров уменьшат плату за капремонт

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает льготы при оплате капремонта для пенсионеров, проживающих с инвалидами

Сейчас регионы компенсируют взносы на капремонт одиноко проживающим, неработающим пожилым людям. Граждане, достигшие 70 лет, получают льготу в 50%. Жители старше 80 лет имеют компенсацию в 100%.

Однако если пожилые живут вместе с инвалидами в одной квартире, то они лишаются этих льгот. При таких обстоятельствах пенсионер уже не считается одиноко живущим. Льгота начисляется только инвалиду, а пенсионер не может ее получить в полном объеме.

Новые поправки позволяют сохранить льготы для пенсионеров. Согласно законопроекту, компенсации будут положены семье, если она состоит из неработающих пенсионеров и инвалидов I и II групп, пишет «Российская газета».