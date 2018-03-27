Управление МВД по Владикавказу возглавил Сергей Цахоев

Северная Осетия

Распечатать

Министр внутренних дел Северной Осетии Михаил Скоков 26 марта представил исполняющего обязанности начальника УМВД по Владикавказу Сергея Цахоева

Подполковник полиции Сергей Цахоев служит в органах внутренних дел с 2005 года. Имеет высшее юридическое образование. С марта 2007 по июль 2015 года он служил во Владикавказском линейном отделе МВД России на транспорте.

Затем Цахоев продолжил служить в МВД по Северной Осетии в должности заместителя начальника отдела организации дознания. С 2017 года он был руководителем отдела полиции по Кировскому району, сообщает пресс-служба МВД по Республике Северная Осетия — Алания.

Владикавказ Кадровые перестановки Полиция
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Гол Смолова не помог сборной России обыграть Францию
На Ставрополье возбудили дело по факту исчезновения парня с татуировкой дракона
В Адыгее сотни людей собрались почтить память погибших в Кемерове
В Ставрополе осудили мужчину, который убил любовницу после возвращения к жене
Во всех ТРЦ Кубани проведут пожарные учения
Известный архитектурный критик Ревзин призвал запретить строительство торговых центров в черте города

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале