Управление МВД по Владикавказу возглавил Сергей Цахоев

Министр внутренних дел Северной Осетии Михаил Скоков 26 марта представил исполняющего обязанности начальника УМВД по Владикавказу Сергея Цахоева

Подполковник полиции Сергей Цахоев служит в органах внутренних дел с 2005 года. Имеет высшее юридическое образование. С марта 2007 по июль 2015 года он служил во Владикавказском линейном отделе МВД России на транспорте.

Затем Цахоев продолжил служить в МВД по Северной Осетии в должности заместителя начальника отдела организации дознания. С 2017 года он был руководителем отдела полиции по Кировскому району, сообщает пресс-служба МВД по Республике Северная Осетия — Алания.