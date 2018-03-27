В Москве активист зашил рот и приковал себя к зданию Генпрокуратуры в поддержку ростовского экс-полицейского

В Москве 27 марта задержали активиста Игоря Аульченко. Он приковал себя наручником к решетке здания Генпрокуратуры, требуя свободы ростовскому полицейскому

Как сообщает «ОВД-Инфо», Аульченко держал плакат «Против беспредела в Ростовской обл.! Прокуратура и ФСБ творят беззаконие! Свободу Гермашеву!».

В марте 2017 года блогер Евгений Михайлов выпустил видеоролики о сотруднике МВД Николае Гермашеве и его брате. По итогам проверок в действиях Гермашевых не нашли состава преступления, но братья ушли из провоохранительных органов. Таганрогский городской суд Ростовской области пришел к выводу, что Михайлов распространял в своих видео ложные сведения.

В ноябре 2017 года МВД возбудило производство по восстановлению уголовного дела о грабеже, по которому Гермашев был подозреваемым в 1999 году. В 2016 году, проходя мимо здания ГУ МВД, потерпевший якобы опознал в Гермашеве одного из нападавших.