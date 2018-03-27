Конституционный суд потребовал ввести компенсацию из-за отмены маткапитала в Ставропольском крае

Конституционный суд признал соответствующим Конституции закон Ставропольского края об упразднении положений, касающихся выплат материнского капитала

При этом суд потребовал разработать механизмы смягчения неблагоприятных последствий отмены выплаты для некоторых многодетных семей.

«Признать пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края <> соответствующим Конституции РФ… Признать не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой он… не предусматривает какой-либо компенсаторный механизм, позволяющий смягчить неблагоприятные последствия отмены данной выплаты для тех семей, в которых третий ребенок или последующие дети родились в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года», — цитирует постановление «Это Кавказ».

Краевые власти должны за полгода изменить законодательство.

В феврале Жительница Ставрополья Марина Колесникова пожаловалась в Конституционный суд на отмену в регионе маткапитала многодетным семьям. Она родила третьего ребенка в 2013 году, семью признали многодетной. На тот момент краевым законодательством было предусмотрено право многодетной семьи на предоставление маткапитала как дополнительной меры соцподдержки при рождении с 1 января 2011 года третьего ребенка или последующих детей. Ребенку должно было исполниться три года на момент обращения за выплатой.

В 2016 году Колесникова написала заявление, но ей отказали — с 1 января 2016 года выплата маткапитала была исключена из перечня дополнительных мер соцподдержки многодетных семей. Женщина обращалась в суды, но те ей отказывали, ссылаясь на местный закон «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края». Выплаты отменили из-за отсутствия средств в бюджете.