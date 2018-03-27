На Ставрополье мальчик погиб при пожаре, который устроила его сестра

Следователи Ставропольского края проводят проверку по факту гибели ребенка при пожаре в Кировском районе

В станице Марьинской в ночь на 26 марта произошел пожар в частном доме на улице Октябрьской. Спасатели потушили огонь за 19 минут, однако дом площадью 40 кв. метров полностью сгорел, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

По версии следователей, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем девятилетней девочки, которая была в комнате вместе со своим шестилетним братом. Когда начался пожар, родители находились в соседней комнате, они успели вынести из горящего дома девочку, но сына спасти не удалось. Тело мальчика обнаружили пожарные.

Кировский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ставропольскому краю проводит доследственную проверку по факту гибели ребенка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.