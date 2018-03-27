В Краснодаре начался ремонт на 12 участках дорог
В Краснодаре в конце марта начали проводить работы по ремонту дорог в рамках этапа 2018 года федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»
Ремонт начался на 12 участках дорог. Кроме того, разработан график ремонта 63 участков улично-дорожной сети.
Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что в 2018 году подготовительные этапы провели в максимально сжатые сроки, благодаря чему ремонт дорог начался до конца марта.
«Объем большой, необходимо грамотно спланировать проведение работ, распределить нагрузку на улично-дорожную сеть и контролировать темпы на каждом объекте», — подчеркнул глава города.
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Первышов отметил, что в 2018 году нужно учесть опыт прошлого года и организовать работу так, чтобы к концу лета завершить большую часть ремонта.
Список улиц, где начались ремонтные работы:
- Артиллерийская от Трубилина до Севастопольской
- Железнодорожная от Базовской Дамбы до Переходной
- Товарная от Мира до переулка Глиняного
- 1-й проезд Стасова от улицы Новой до Бургасской
- 2-й проезд Стасова от улицы Новой до Бургасской
- Карасунская Набережная от дома № 183 до улицы Гоголя
- Брюсова от Калинина до Гагарина
- Воровского от Калинина до Северной
- Тихорецкая от МЖК до 4-го проезда Тихорецкого
- Ивовая в поселке Индустриальном от Учительской до Путеводной
- Индустриальная от Захарова до Красина
- Гаврилова от Красных Партизан до Красной
На сайте администрации Краснодара опубликован график проведения ремонтных работ. На 63 участках города в 2018 году. Из него следует, что в апреле начнется ремонт на 27 дорогах.
Как сообщали Юга.ру, в июне 2017 года на дорогах Краснодара начался капитальный ремонт. В 2018 году планируется починить более 80 км дорог. Власти города представили список участков, на которых в этом году проведут работы.
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