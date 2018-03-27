В Краснодаре начался ремонт на 12 участках дорог

В Краснодаре в конце марта начали проводить работы по ремонту дорог в рамках этапа 2018 года федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»

Ремонт начался на 12 участках дорог. Кроме того, разработан график ремонта 63 участков улично-дорожной сети. Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что в 2018 году подготовительные этапы провели в максимально сжатые сроки, благодаря чему ремонт дорог начался до конца марта. «Объем большой, необходимо грамотно спланировать проведение работ, распределить нагрузку на улично-дорожную сеть и контролировать темпы на каждом объекте», — подчеркнул глава города.