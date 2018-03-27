В Краснодаре начался ремонт на 12 участках дорог

Краснодарский край

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В Краснодаре в конце марта начали проводить работы по ремонту дорог в рамках этапа 2018 года федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»

Ремонт начался на 12 участках дорог. Кроме того, разработан график ремонта 63 участков улично-дорожной сети.

Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что в 2018 году подготовительные этапы провели в максимально сжатые сроки, благодаря чему ремонт дорог начался до конца марта.

«Объем большой, необходимо грамотно спланировать проведение работ, распределить нагрузку на улично-дорожную сеть и контролировать темпы на каждом объекте», — подчеркнул глава города.

Смотрите фоторепортаж:

Первышов отметил, что в 2018 году нужно учесть опыт прошлого года и организовать работу так, чтобы к концу лета завершить большую часть ремонта.

Список улиц, где начались ремонтные работы:

  • Артиллерийская от Трубилина до Севастопольской
  • Железнодорожная от Базовской Дамбы до Переходной
  • Товарная от Мира до переулка Глиняного
  • 1-й проезд Стасова от улицы Новой до Бургасской
  • 2-й проезд Стасова от улицы Новой до Бургасской
  • Карасунская Набережная от дома № 183 до улицы Гоголя
  • Брюсова от Калинина до Гагарина
  • Воровского от Калинина до Северной
  • Тихорецкая от МЖК до 4-го проезда Тихорецкого
  • Ивовая в поселке Индустриальном от Учительской до Путеводной
  • Индустриальная от Захарова до Красина
  • Гаврилова от Красных Партизан до Красной

На сайте администрации Краснодара опубликован график проведения ремонтных работ. На 63 участках города в 2018 году. Из него следует, что в апреле начнется ремонт на 27 дорогах.

Как сообщали Юга.ру, в июне 2017 года на дорогах Краснодара начался капитальный ремонт. В 2018 году планируется починить более 80 км дорог. Власти города представили список участков, на которых в этом году проведут работы.

Дороги Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог

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