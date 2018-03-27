В Адыгее отремонтируют отводящий канал Краснодарского водохранилища
До конца 2018 года на Краснодарском водохранилище намерены провести ремонтные работы по обеспечению безопасности отводящего канала водоема
Работы будут проводить в Теучежском районе Адыгеи, в нижнем бьефе водосбросного сооружения между Краснодарским водохранилищем и руслом реки Кубань.
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Как сообщил порталу Юга.ру заместитель руководителя Краснодарского водохранилища Геннадий Никифоров, работы начнутся сразу после проведения всех конкурсных процедур, которые объявят в ближайшее время. Ремонт планируется завершить до конца года.
В пресс-службе Главгосэкспертизы РФ отметили, что на сегодня состояние отводящего канала оценивается как ограничено работоспособное из-за отклонения существующего профиля от проектного и эрозионного процессов.
«Для обеспечения безопасности планируется провести капитальный ремонт нарушенного в процессе эксплуатации каменного крепления отводящего канала с восстановлением каменных банкетов, расположенных у подошвы левобережного и правобережного железобетонного крепления ниже минимального уровня», — говорится в сообщении Главгосэкспертизы.
В пресс-службе ведомства подтвердили достоверность сметной стоимости капитального ремонта каменного крепления отводящего канала водосбросного сооружения. Сумма работ пока не обозначается.
Краснодарское водохранилище составляет 40 км в длину и 15 км в ширину. Оно было построено в 1975 году для организации чекового рисоводства и борьбы с сезонными паводками в низовьях Кубани. Отводящий канал ввели в эксплуатацию после перекрытия реки в ноябре 1973 года, сегодня он служит для транзитного пропуска сбрасываемого расхода воды до русла реки.
Как сообщали Юга.ру, в рамках программы капитального ремонта и реконструкции водохранилища на 2012–2020 годы в федеральном бюджете предусмотрено 2,3 млрд рублей.
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