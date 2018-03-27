В Адыгее отремонтируют отводящий канал Краснодарского водохранилища

До конца 2018 года на Краснодарском водохранилище намерены провести ремонтные работы по обеспечению безопасности отводящего канала водоема

Работы будут проводить в Теучежском районе Адыгеи, в нижнем бьефе водосбросного сооружения между Краснодарским водохранилищем и руслом реки Кубань.

Как сообщил порталу Юга.ру заместитель руководителя Краснодарского водохранилища Геннадий Никифоров, работы начнутся сразу после проведения всех конкурсных процедур, которые объявят в ближайшее время. Ремонт планируется завершить до конца года.

В пресс-службе Главгосэкспертизы РФ отметили, что на сегодня состояние отводящего канала оценивается как ограничено работоспособное из-за отклонения существующего профиля от проектного и эрозионного процессов.

«Для обеспечения безопасности планируется провести капитальный ремонт нарушенного в процессе эксплуатации каменного крепления отводящего канала с восстановлением каменных банкетов, расположенных у подошвы левобережного и правобережного железобетонного крепления ниже минимального уровня», — говорится в сообщении Главгосэкспертизы.