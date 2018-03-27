В Ростове покажут мультимедийный проект «И. Шишкин. Одинокие леса»

В Ростове-на-Дону с 21 по 30 апреля в «ДонЭкспоцентр» в восьмой раз пройдет региональная выставка искусств «Арт–Ростов»

В экспозицию войдут живопись и графика, скульптура и иконопись, художественная фотография, инсталляции, атрибуты для творчества и декоративно-прикладное искусство, антиквариат и ценные находки для коллекционеров. Под одной крышей будут находиться работы таких художников, как Алексей Адамов, Дмитрий Балахонов, Ольга Курзанова, Виктор Юшкевич, Сергей Потапов, Виталий Ниточкин, Александр Рысаков, Стела Даминова, Леонид Баранов, Кира Саргон, Валерий Бендер, Елена Острая.

Кроме того, для посетителей организуют развлекательную программу: мастер-классы и презентации от художников, мастер-классы по рукоделию для детей и взрослых, концерты и выступления творческих коллективов, литературные чтения, театрализованные представления, тематические мероприятия и экспозиции, посвященные «Году единства народов в России».

В рамках «Арт-Ростова» состоится презентация авторского мультимедийного проекта «И. Шишкин. Одинокие леса», приуроченного к 120-летию со дня смерти известного русского пейзажиста. С помощью современных технологий ростовчане узнают важные факты его биографии, а также увидят основные периоды творчества живописца. Будет представлено более 100 картин из Третьяковской галереи, Русского музея, а также музеев Таганрога, Астрахани, Нижнего Новгорода, Пензы, Краснодара и Татарстана. Кроме того, специально из Елабужского дома-музея будут привезены 150 предметов повседневного обихода Ивана Шишкина: мебель, личные вещи, аксессуары, канцелярские принадлежности и многое другое. Также на выставке пройдет арт-флешмоб «Я и Шишкин», участниками которого могут стать все желающие, принесшие с собой художественные принадлежности. В прошлом году флешмоб был посвящен 200-летию со дня рождения мариниста Ивана Айвазовского.

Во второй раз в рамках «Арт-Ростова» пройдет благотворительный аукцион в пользу фонда «Дарина». Лотами станут работы известных художников, безвозмездно предоставивших свои картины для мероприятия. Сбор средств предназначен для 15-летней Надежды Торбы с диагнозом «острый лимфобластный лейкоз». В прошлом году благодаря аукциону организаторам удалось собрать 165 тыс. рублей на лечение 12-летней Ксении Семененко с диагнозом «апластическая анемия» в тяжелой форме.